Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Lkw aus dem Verkehr gezogen

Einen Lkw, der gleich mehrere erhebliche Mängel aufwies, haben Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagnachmittag auf der B 311 aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der alte Lkw um etwa 20 Prozent überladen war. Der 60-jährige Fahrzeuglenker musste sein Gefährt nach einer Vorführung bei einem Gutachter stehen lassen.

Sigmaringen

Fahren unter Drogeneinfluss

Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag bei einem 19-jährigen Autofahrer in der Hohenzollernstraße fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Marihuana. Den Fahranfänger, der die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste, erwartet nun ein Bußgeld. Zudem wird er vorerst auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Sigmaringen

Unbekannte randalieren und verursachen hohen Sachschaden

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag auf dem Gelände einer Schule in der Hohenzollernstraße verursacht. Die Täter beschädigten an einem Schulbus die Außenspiegel und an dem Schulgebäude sowie der Sporthalle diverse Fenster und Außenlampen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den Unbekannten.

Sigmaringen

Ladendieb leistet bei Festnahme Widerstand

Einen 24-Jährigen, der am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in der Drogerieabteilung eines Einkaufszentrums von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde und anschließend flüchtete, stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Mühlbergstraße fest. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen machte seine Begleiterin durch ihren erheblich alkoholisierten Zustand auf sich aufmerksam. Sie sollte deshalb von den Einsatzkräften nach Hause gebracht und in die Obhut eines nüchternen Verantwortlichen übergeben werden. Hierüber sichtlich erbost, entkleidete sich der ebenfalls alkoholisierte junge Mann vor den Beamten bis auf die Unterbekleidung und zeigte sich zunehmend aggressiv. Als die Einsatzkräfte ihm den Gewahrsam erklärten, leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Weil er sich zudem kurzzeitig bewusstlos stellte, wurde ein Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit hinzugezogen. Nach Rücksprache mit einer Ärztin wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht.

Scheer

Auto kommt von Fahrbahn ab

Gegen eine Straßenlaterne ist eine 38-jährige Autofahrerin geprallt, die am Dienstag gegen 14.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Mengener Straße in Richtung Sigmaringendorf mit ihrem Citroen von der Fahrbahn abgekommen ist. Während die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an ihrem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurde die Straßenlaterne vollständig umgedrückt und muss ausgetauscht werden.

Herbertingen

Alkoholisiert am Steuer

Etwa ein Promille ergab der Alkoholtest bei dem 45-jährigen Fahrer eines Skoda, den Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend in der Marbacher Straße gestoppt haben. Der Fahrzeuglenker musste seinen Pkw vor Ort stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den 45-Jährigen erwarten nun ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Mengen / Zielfingen

Verkehrsunfall

Weil er eigenen Angaben zufolge kurz eingenickt war, ist am Montag gegen 15.45 Uhr der 78-jährige Fahrer eines VW in einer langgezogenen Linkskurve in der Sigmaringendorfer Straße geradeaus von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Fundament einer Umspannstation geprallt. Der Fahrzeuglenker und seine 73-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Um den VW, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Neufra

Nicht zugelassener Pkw in Unfall verwickelt

Weil sein neues Auto nicht angesprungen war, hat am Dienstagmorgen ein 22-Jähriger die Kennzeichen des neuen Autos an seinem nicht angemeldeten alten Audi angebracht und sich auf den Weg zu seiner Arbeit gemacht. Beim Befahren der Straße "Alte Steige" übersah der Audi-Fahrer dann, dass die Fahrerin eines Nissan beim Einfahren in die Hohenzollernstraße aufgrund der Verkehrslage nochmals kurz anhalten musste, und fuhr dieser in der Folge auf. Gegenüber den Beamten räumte der Mann bei der Unfallaufnahme umgehend ein, dass sein Audi nicht zugelassen und er das "Risiko" einfach eingegangen sei. An seinem ohnehin alten Fahrzeug entstand bei der Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Audi. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, die Fahrerin konnte ihren Weg nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Den 22-Jährigen erwartet nun neben der Schadensregulierung eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell