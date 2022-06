Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer übersieht Frau - Unfall

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Jahnstraße hat am Dienstag kurz nach 9.30 Uhr ein 73 Jahre alter Nissan-Lenker eine Fußgängerin übersehen. In der Folge fuhr der Autofahrer der 58-Jährigen über den Fuß, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort durfte es nicht. Am Nissan entstand kein Sachschaden.

Ravensburg

Fahrzeugscheibe beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg aufgenommen, nachdem am Dienstagvormittag in der Kanalstraße die Seitenscheibe eines VW demoliert wurde. Personen, denen im Zeitraum zwischen 7 und 13 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Weingarten

Nachbar beendet Streit mit Schüssen aus Schreckschusswaffe

Einen Streit zwischen zwei Männern hat am Dienstag gegen 20.15 Uhr ein 26-jähriger Hausmitbewohner mit seiner Schreckschusswaffe in der Heinrich-Schatz-Straße beendet. Zwischen einem 48-Jährigen und einem 50-Jährigen war es vor der Wohnungstür des Jüngeren zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der 26-Jährige mischte sich in den lautstarken Streit ein und gab, anstatt zu schlichten, im Flur zwei Schüsse mit seiner Schreckschusswaffe ab. Verletzt wurde hierbei niemand. Mit dem Eintreffen der Polizei war der Auseinandersetzung jedoch ein jähes Ende gesetzt. Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Bußgeld wegen der unerlaubten Schussabgabe zu.

Weingarten

Streit stellt sich als Unfall heraus

Zu einem Streit zwischen zwei Männern wurde die Polizei am Dienstag kurz nach 12 Uhr in die Laurastraße gerufen. Dort stellte sich schnell heraus, dass ein 55-Jähriger mit seinem BMW den VW eines 59-Jährigen überholt und gestreift hatte. Im Anschluss gerieten die beiden Männer verbal aneinander. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Die Polizeibeamten schlichteten den Streit und nahmen den Unfall auf.

Berg

Frau wird Opfer von Betrügern

Um mehrere hundert Euro haben Betrüger am Montag eine 59-Jährige gebracht. Die Frau erhielt von ihrer vermeintlichen Tochter eine Nachricht auf ihr Smartphone, in der diese sie dazu brachte, das Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt erneut vor dieser Masche. Die Vorgehensweise der Betrüger ist dabei immer gleich: das angebliche Kind oder Enkelkind schreibt eine Nachricht, in der es vorgibt, ein neues Mobiltelefon und eine neue Nummer zu haben. Im weiteren Chatverlauf geben die Unbekannten an, eine dringende Überweisung tätigen zu müssen, dies aber auf dem neuen Smartphone noch nicht zu können. Die Polizei rät, in einem solchen Fall den Angehörigen unter der alten Rufnummer zu kontaktieren. Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Verständigen Sie, wenn Sie unsicher sind, ihre nächste Polizeidienststelle. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Fronreute

Fahrer alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Dienstag kurz nach 18 Uhr bei der Kontrolle eines 69-jährigen Autofahrers in der Fronhofer Straße entgegen. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, der die Beamten in der Folge zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Je nach Ausgang der Blutuntersuchung muss der 69-Jährige entweder mit einer Strafanzeige oder mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Bei Überschreiten des gesetzlichen Grenzwertes droht ihm in jedem Fall ein Fahrverbot oder ein Führerscheinentzug.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem Metallzaun in der Straße "Beim Ried" hinterlassen. Der Unbekannte fuhr am Montagabend mutmaßlich beim Rangieren gegen den Zaun, riss dabei einen Pfosten aus dem Erdreich und beschädigte zwei Metallelemente. Im Anschluss fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollerfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 53-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 9 Uhr in der Bleichestraße. Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach rechts in die Zufahrt zum Schloss einbiegen und holte dafür links aus. Die nachfolgende 53-Jährige deutete die Situation falsch und fuhr mit ihrem Roller rechts an dem Mercedes vorbei. In dem Moment bog die 50-Jährige nach rechts ab, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 53-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, am Roller ein solcher von etwa 2.000 Euro.

Wangen

Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert

Unverletzt blieben beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf der K 8007, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden ist. Eine 54-jährige Nissan-Fahrerin überholte zwischen Wangen und Wallmusried, etwa auf Höhe Saamen, einen Radfahrer. Dabei übersah sie den VW Caddy einer entgegenkommenden 45-Jährigen und kollidierte mit diesem. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW, der nicht mehr fahrbereit war.

Wangen

Frau mit Pkw absichtlich touchiert

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 50 Jahre alten Mann zu, der am Montagmittag in seinem Betrieb im Industriegebiet Atzenberg aufgetaucht ist und für Unruhe gesorgt hat. Aufgrund von Streitigkeiten bezüglich des Arbeitsverhältnisses kündigte der 50-Jährige an, den Wagen des Firmeninhabers einzuparken. Eine 42-jährige Angestellte wollte ihn von seinem Vorhaben abhalten, woraufhin der Tatverdächtige mit seinem Pkw auf die Frau zufuhr und sie mehrmals an den Beinen touchierte. Schließlich parkte der 50-Jährige das Fahrzeug der 42-Jährigen ein und zog zu Fuß von Dannen. Die 42-Jährige erlitt durch das Fahrmanöver leichte Verletzungen. Dem 50-Jährigen drohen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

Bad Wurzach

Auto angefahren und das Weite gesucht

Einen Renault Zoe hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Alten Straße angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

