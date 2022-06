Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Olgastraße erlitt ein 16-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen. Er war auf der Maybachstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Olgastraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 84-Jährigen und kollidierte mit dessen Opel. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Pkw entstand rund 2.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Auffahrunfall verletzt - Verursacher bislang unbekannt

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise zu einem Unfallverursacher. Der bislang unbekannte Autofahrer war einem vorausfahrenden 16 Jahre alten Radfahrer aufgefahren, sodass dieser mit seinem Zweirad stürzte. Der etwa 40-50 Jahre alte Mann soll anschließend angehalten und versucht haben, sich um den 16-Jährigen zu kümmern, was mutmaßlich aufgrund Sprachbarriere scheiterte. Offenbar weil der Jugendliche einige Meter weiterfuhr, setze auch der Autofahrer seine Fahrt schlussendlich fort. Der Teenager erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde kurze Zeit später von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Unfallverursacher war mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs. Er war etwa 170cm groß, hatte blonde oder graue lange Haare zu einem Zopf gebunden und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Rollerlenkerin fährt Pkw auf

Mehrere tausend Euro Sachschaden und eine verletzte Motorroller-Fahrerin waren die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung der Colsmanstraße zur Straße "Am Sportpark". Beim Abbiegen von der Colsmanstraße kommend musste ein 42 Jahre alter Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah die 43-jährige Zweiradfahrerin und fuhr dem Wagen auf. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Außerdem entstand an ihrer Vespa, die nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, rund 3.000 Euro Sachschaden, am Pkw wird dieser auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Kressbronn

Pkw stoßen zusammen

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Argenstraße. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin fuhr von einem Lebensmittelmarkt nach links auf die Straße ein und übersah dabei offenbar den Wagen eines ortseinwärts fahrenden 72-Jährigen. Verletzt wurde beim folgenden Zusammenstoß niemand.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Auf 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Wilhelmstraße in die Ravensburger Straße entstand. Ein 76-Jahre alter Mitsubishi-Fahrer hatte beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße den Hyundai einer aus Ravensburger Richtung kommenden Fahrerin missachtet. Am Wagen des Unfallverursachers entstand infolge des Zusammenstoßes rund 5.000 Euro, am Hyundai etwa 3.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

Bettelbetrüger ergaunern mehrere hundert Euro

Die Hilfsbereitschaft eines 75-jährigen Mannes haben zwei unbekannte Bettlerinnen am Donnerstag gegen 16.15 Uhr schamlos ausgenutzt. Eine etwa 50 Jahre alte Frau, die mit ihrer rund 30-jährigen Begleiterin unterwegs war, sprach den Mann in der Fußgängerzone vor einer Bank an und gab eine akute Hilfsbedürftigkeit aufgrund ihres angeblich schwerkranken Kindes vor. Nachdem der großzügige Mann mehrere hundert Euro übergeben hatte, forderten beide durch aggressives Betteln weiteres Geld, woraufhin er nochmals Geld abhob. Auch damit noch nicht zufrieden, drückten die Bettlerinnen auf die Tränendrüse, woraufhin der erheblich unter Druck gesetzte 75-Jährige für weiteres Geld den Bank-Schalter aufsuchte. Eine Angestellte wurde aufmerksam und informierte den Mann über die Betrugsmasche. Die beiden Bettlerinnen hatten in der Zwischenzeit mit einem hohen dreistelligen Euro-Betrag das Weite gesucht. Die Polizei Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bettelbetrugs eingeleitet und nimmt Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Die etwa 50-Jährige wird als ungepflegt, jedoch ordentlich gekleidet beschrieben. Sie hatte die Haare zum Zopf gebunden, trug eine dunkle Bluse oder einen Blazer, ein helles Hemd oder T-Shirt, einen dunklen Rock und helle Schuhe. Sie hatte eine beige große Handtasche sowie eine weiße Einkaufstüte bei sich. Ihre etwa 30 Jahre alte Begleitung wird als mutmaßlich osteuropäischen Ursprungs beschrieben und hatte dunkle Haare. Die Polizei Ravensburg warnt vor dieser Masche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen sie sich von der scheinbaren Hilfsbedürftigkeit und dem emotionalen Auftreten von Bettlern nicht unter Druck setzen. Aggressives Betteln ist nicht erlaubt und wird bei Bekanntwerden konsequent strafrechtlich verfolgt.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet

Weil er am Donnerstagnachmittag in der Aufkircher Straße beim Parken einen Audi touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, droht einem 82-jährigen Autofahrer nun eine Strafanzeige. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Parkrempler, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, beobachtet, weshalb die Polizei den Unfallverursacher schnell ausfindig machen konnte. Die Beamten trafen den 82-Jährigen an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Raub

Nach dem Raub eines Hundes am vergangenen Samstag im Bereich des Mantelhafens sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen, nachdem im Rahmen der Ermittlungen der Geschehensablauf von den Beteiligten widersprüchlich geschildert wurde. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 30.05.2022:

Hundeverkäufer fordern Vierbeiner mit Nachdruck zurück

Wegen eines eher außergewöhnlichen Raubdelikts am Samstagmorgen in der Hafenstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen eine Familie aus dem Raum Stuttgart. Eine 47 Jahre alte Angehörige der Familie hatte Mitte der vergangenen Woche einen Hund über ein Internetportal verkauft und das Geschäft bereits nach wenigen Stunden bereut. Die neuen, in Überlingen wohnenden, Eigentümer waren mit der mit Nachdruck geforderten Rückgabe des Vierbeiners nicht einverstanden. Am Samstag gegen 8.15 Uhr trafen die Verkäuferin und deren Angehörige, ihr 46 Jahre alter Mann und die 20-jährige Tochter, auf ihre Kontrahenten, als diese ihren neu erworbenen Hund im Bereich des Mantelhafens Gassi führten. Das Trio soll der 41-jährigen neuen Besitzerin den Hund gewaltsam aus den Armen gerissen und sie, sowie ihren 50 Jahre alten Partner bei der folgenden handfesten Auseinandersetzung verletzt haben. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Rettungsdienst brachte die rechtmäßigen Hundebesitzer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

