Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Firma

Arnbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es einem Täter gelungen, in eine Firma, im Stadtteil Arnbach, einzubrechen und Schmuck in Höhe von etwa 1000 Euro zu stehlen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drang der bislang Unbekannte, gegen 02:20 Uhr, durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten der Firma, in der Gräfenhäuser Straße, ein. Dort entwendeter er aus den im Keller und im Erdgeschoss befindlichen Räumlichkeiten der Firma, Schmuck in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell