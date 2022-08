Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Dobel - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Soko "Loipe": Ermittlungserfolg - Tatverdächtige festgenommen

Dobel (ots)

Nach einem Tötungsdelikt an einer 68-jährigen Frau am Donnerstag, den 20.07.2022, konnten am heutigen Vormitttag, durch Spezialkräfte der Polizei und Beamte der Sonderkommission, zwei dringend Tatverdächtige festgenommen werden.

Durch umfangreiche Ermittlungen kam die Sonderkommission auf die Spur eines 29-jährigen Mannes, welcher im Laufe des heutigen Vormittags an seiner Wohnanschrift im Landkreis Rastatt vorläufig festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter in Tübingen vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die zweite vorläufig festgenommene Person wird morgen dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zur Motivlage dauern noch an.

Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim - Pressestelle

