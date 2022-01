Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Unfall am Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht

Ein 86-jähriger Fahrer eines VW Passats befuhr am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Kirchberg. An einem dortigen Fußgängerüberweg hielt er zunächst an, um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als er wieder losfuhr, übersah er jedoch einen 9-jährigen Jungen, der zeitgleich von der anderen Seite die Straße queren wollte. Der Junge wurde von dem in Schrittgeschwindigkeit wegfahrenden Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter. Zur Klärung der näheren Unfalldetails bittet die Backnanger Polizei um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Maria-Merian-Straße ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen dort parkenden Pkw BMW und beschädigte diesen erheblich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Weitere Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

