Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 82 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete an der Einmündung Werderstraße / Rosenstraße die Vorfahrt einer 40-jährigen Opel-Fahrerin und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall zwischen den beiden Pkw. Der Schaden an den beiden Autos wird auf ca. 5500 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall aber niemand.

Schorndorf: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr wollte eine 43-jährige Frau mit ihrem Opel aus einer Grundstücksausfahrt auf die Burgstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine 56 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Burgstraße aus Richtung Stadtmitte kommend befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Opel und der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Die 56-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

