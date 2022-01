Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigung - Mülleimerbrand - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Mülleimerbrand

Ein Mitarbeiter meldete am Dienstagfrüh gegen 06:40 Uhr Brandgeruch in einem Baumarkt im Hasennest. Die eintreffende Feuerwehr konnte einen Schwelbrand in einem dort befindlichen Mülleimer feststellen. In dem Mülleimer konnte Leinöl festgestellt werden, welches sich eventuell selbst entzündet hat. Sachschaden entstand nicht.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

5000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in der Ulmerstraße, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 17.45 Uhr wechselte ein PKW-Fahrer auf der Ulmer Straße (Richtung Unterkochen) vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrendes Auto. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision.

Neresheim: Sachbeschädigung

An einem Ford Tourneo, der zwischen Donnerstag 23.12.2021 und Sonntag 09.01.2022 in einer unverschlossenen Garage in der Riesstraße abgestellt war, wurde ein Loch in der Heckscheibe festgestellt. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Hinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919001 entgegen.

Ebnat: Einbruch

Vermutlich von der Eigentümerin gestört, wurde ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstag früh gegen 09:15 Uhr, als er über ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Zweifamilienhaus einstieg. Der Unbekannte verließ das Gebäude ohne Diebesgut, hinterließ jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegengenommen.

