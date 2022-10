Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Einbrüche in Wohnhäuser - Fahrraddiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Flieden. Ein Unbekannter brach am Freitagabend (14.10.), gegen 19 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Schlesierstraße ein. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte mehrere Räume. Er stahl Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro. Bei den ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Täter, der eine graue Jacke sowie eine Kapuze trug und einen Rucksack mit sich führte.

In der Weinbergstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (14.10.), zwischen 17.40 Uhr und 21.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Wohnräume. Sie stahlen Schmuck im Wert von circa 2.500 Euro und hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden.

Zwischen Freitagabend (14.10.), 22 Uhr und Samstagmorgen (15.10.), 4 Uhr, brachen Unbekannte in einen Bungalow in der Straße "Am Galgenberg" ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. In eine Gaststätte in der Dalbergstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.10.), zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, einzubrechen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Es blieb beim Einbruchsversuch, wobei jedoch circa 200 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Wohnhäuser

Künzell. Unbekannte versuchten am Samstagabend (15.10.), gegen 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Buchenweg im Ortsteil Dietershausen einzubrechen. Die Täter beschädigten ein Fenster und wurden dabei von Hausbewohnern bemerkt. Daraufhin flüchteten die Einbrecher und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden.

In der Straße "Valentinsruh" brachen Unbekannte am Samstagabend (15.10.), zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr, im Ortsteil Dietershausen in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter verschafften sich jeweils über Fenster Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten mehrere Räume. In einem Haus stahlen sie Bargeld und verursachten circa 450 Euro Sachschaden. Im zweiten Haus entwendeten die Diebe drei Schusswaffen, Schmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von circa 4.000 Euro und hinterließen etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Brauhausstraße - Ecke Mittelstraße am Samstagabend (15.10.), zwischen 20 Uhr und 22.25 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Das Zweirad stand unter einem Baum und hat einen Wert von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Am Samstagabend (15.10.), zwischen 19.40 Uhr und 20.35 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie verschiedene Wohnräume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell