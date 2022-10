Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fenster beschädigt - Diebstahl auf Firmengelände - Bauwagen aufgehebelt - Dieseldiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fenster beschädigt

Bad Hersfeld. Das Fenster einer Turnhalle in der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft wurde durch unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) vermutlich mittels Stein beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Firmengelände

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstagmittag (15.10.) und Montagmorgen (17.10.) über den rückwärtigen Bereich in der Hünfelder Straße im Stadtteil Hohe Luft auf ein Firmengelände. Dort demontierten sie von vier Pkw die Reifen samt Felgen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bauwagen aufgehebelt

Bebra. Indem sie das Zugangstor aufdrückten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (08.10.) und Montag (17.10.) unerlaubt Zutritt zum Gelände einer Hundeschule in der Straße "Rasenweg". Auf dem Gelände hebelten sie einen dort befindlichen Bauwagen auf. In der gleichen Straße durchwühlten ebenfalls Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (16.10.) und Montagmorgen (17.10.) die Küchenzeile einer aufgebrochenen Gartenlaube. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Breitenbach am Herzberg. Unbekannte entwendeten zwischen Montagmittag (17.10.) und Dienstagmorgen(18.10.) etwa 500 Liter Diesel im Wert von circa 1.000 Euro aus dem Tank einer Sattelzugmaschine des Herstellers "Scania". Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der B 62 zwischen Gehau und Breitenbach am Herzberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell