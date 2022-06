Polizei Düren

POL-DN: Werkzeug im Wert von 5000 Euro aus Transporter geklaut

Titz (ots)

Bei einem Ford Transit, der in der Friedhofstraße in Jackerath geparkt war, wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, die Heckscheibe eingeschlagen. Unbekannte Täter entwendeten Werkzeug, unter anderem Bohrmaschinen, im Wert von etwa 5000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges Beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise unter der Nummer 02421 949-6425 an die Polizei weiterzugeben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell