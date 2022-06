Polizei Düren

POL-DN: Geldautomat gesprengt

Vettweiß (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr vernahm ein Zeuge einen lauten Knall. Er meldete wenig später einen aufgesprengten Geldautomaten nahe dem Rewe Markt in Vettweiß. Bislang unbekannte Täter öffneten mit einer Sprengladung die Front des freistehenden Automaten. Derzeit wird geklärt, ob die Täter überhaupt Beute machen konnten. Die Ermittlungen vor Ort dauern noch an.

Wer zudem verdächtige Beobachtungen und Hinweise auf die Täter und deren Fluchtmittel geben kann, sollte sich an die Polizei in Düren unter 02421-949-6425 wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell