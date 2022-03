Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Fahrstreifen gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr fuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin in einem silbernen VW auf dem Kaiserring zunächst in Richtung des Hauptbahnhofes. Auf Höhe der Haltestelle "Kunsthalle" ordnete sich die Frau auf dem rechten Abbiegestreifen ein. Plötzlich bemerkte die Unbekannte, dass sie doch geradeaus fahren müsste und wechselte zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin, welche sich zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befand, konnte einen Unfall mit dem VW gerade noch vermeiden, indem sie auf den linken Fahrstreifen auswich. Hierbei kollidierte sie jedoch mit einem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes. Weder die 44-Jährige, noch der 33-jährige Mann im Mercedes wurden durch den Unfall verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die VW-Fahrerin fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Hauptbahnhof. Es soll sich hierbei um eine ältere Frau gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell