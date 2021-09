FW Celle: Mähschiff auf der Aller gesunken - Feuerwehr und THW im Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Celle

Mähschiff auf der Aller gesunken - Feuerwehr und THW im Einsatz

Celle

Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einem gesunkenen Mähschiff auf der Aller alarmiert. Das Schiff war an der Ziegeninsel festgemacht und am Ufer gesunken. Betriebsmittel traten sichtbar aus.

Durch den Chemie- und Strahlenschutzzug wurde eine Ölsperre um das Schiff herum gelegt und Ölvlies zum Binden der ausgetretenen Betriebsstoffe ausgebracht. Die Einsatzstelle konnte fußläufig erreicht werden, da sie direkt hinter dem Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring lag.

Die Bergung des Schiffes erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem THW Celle und der Feuerwehr. Mit dem Ladekran eines LKW des THW wurde das Schiff aus der Aller gehoben und durch die Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr Celle seitlich landwärts gezogen.

Zuvor wurden zunächst zeitweise die Seilwinden eines Gerätekraftwagens des THWs und des Rüstwagens zur Entlastung beim Heben des Mähschiffes eingesetzt. Vor dem vollständigen heben des Schiffes aus der Aller, wurde das eingetretene Wasser mittels Tauchpumpe abgepumpt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell