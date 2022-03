Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Falsche Amtsträger - erneuter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr klingelte zunächst ein Mann an einem Mehrfamilienhaus im Straßburger Ring und gab sich gegenüber einer Bewohnerin als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus. Unter dem Vorwand, den Impfstatus überprüfen zu wollen, gelangte er in die Wohnung der Seniorin. Während der Verdächtige sich bereits in der Wohnung aufhielt, erschienen zwei weitere Männer, welche unter gleichem Vorwand Einlass in die Wohnung erhielten. Als die drei Täter in der Wohnung begannen Schubläden und Schränke zu durchwühlen, forderte die Seniorin die Männer auf, dies zu unterlassen. Daraufhin flüchteten diese aus der Wohnung in Richtung Mühlhauser Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die Tat keinerlei Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Bandendiebstahls. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 entgegengenommen.

Da es in den vergangenen Tagen bereits zu ähnlichen Taten kam, wird ausdrücklich vor falschen Amtsträgern oder Mitarbeitern von Krankenkassen o.ä. gewarnt. Der Impfstatus von Personen wird nicht durch "Hausbesuche" überprüft!

- Gewähren Sie Fremden keinen Zutritt in Ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Überprüfen Sie kritisch, um welchen "Amtsträger" es sich handelt. Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an. Suchen Sie die Nummer selbst heraus und lassen Sie sich diese nicht von den erschienenen Personen geben! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell