POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild, Ausheben von einem Gulli-Deckel

Morbach, Bischofsdhroner Straße (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, den 15.06.2022, auf Donnerstag, den 16.06.2022, kam es zu einer Beschädigung an einem Verkehrsschild, welches vor dem Rad- und Fußweg in der Nähe des Friedhofes aufgestellt war. Das Verkehrsschild konnte auf einer Wiese zwischen Friedhof und Baldenau-Halle aufgefunden werden. Neben der Beschädigung an dem Verkehrsschild wurde auch ein Gullideckel vor dem Eingang des Friedhofes ausgehoben und in die angrenzenden Hecken geworfen.

Der/die Täter ist/sind bislang unbekannt.

Die Polizeiinspektion Morbach fragt:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740)oder jede andere Polizeidienststelle.

