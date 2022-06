POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trittenheim (ots) - In der Nacht vom 14.06.2022 auf den 15.06.2022 wurde in Trittenheim in der Kirchgasse ein schwarzer 1er BMW, Baujahr 2021, durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de ...

