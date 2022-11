Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße / Braunschweigweg;

Unfallzeit: 07.11.2022, 15.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Gegen 15.10 Uhr war ein 31 Jahre alter Autofahrer auf der Alfred-Flender-Straße in Richtung Mussum unterwegs. Als der Duisburger nach rechts in den Braunschweigweg abbiegen wollte, erfasste er die Radfahrerin. Die Zehnjährige hatte den Radweg der Alfred-Flender-Straße in gleicher Richtung befahren und die Einmündung queren wollen. (to)

