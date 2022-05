Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Bayreuther Straße

Ludwigshafen (ots)

Von Sonntag- auf Montagnacht gegen 03:30 Uhr geriet ein Müllcontainer in der Bayreuther Straße in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Beschädigungen an diesem und an einem Baum darüber entstanden dennoch. Vermutlich wurde der Inhalt des Containers durch unbekannte Täter angesteckt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell