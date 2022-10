Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Mit Leichtkraftrad tödlich verunfallt

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 21.10.2022, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die die B3 von Emmendingen kommend in Fahrtrichtung Kenzingen. Auf Höhe Hecklingen geriet er aus bislang unbekannten Gründen nach links, streifte hierbei den Bordstein einer auf der Fahrbahnmitte befindlichen Verkehrsinsel und stürzte nach einigen Metern mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Trotz Reanimierungsmaßnahmen verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell