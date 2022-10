Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/St.Blasien: Videofahrzeug stoppt zahlreiche Verkehrssünder

Freiburg (ots)

Mit einem zivilen Videofahrzeug sind am Wochenende im Landkreis Waldshut zahlreiche Verkehrssünder gestoppt worden. Am Freitag, 21.10.2022, bis in die Abendstunden wurde mit dem Einsatzfahrzeug die A 98 zwischen Bad Säckingen und Laufenburg überwacht. Dort sind maximal 100 km/h erlaubt. Ein Autofahrer war mit bis zu 177 km/h unterwegs, eine Autofahrerin um die 160 km/h schnell. Auf beide kommt ein Fahrverbot zu. Ein anderes Auto wies unerlaubte Veränderungen auf. So war es zu laut und es waren unzulässige Scheinwerfer verbaut. Am Sonntagmittag, 23.10.2022, war das Videofahrzeug im Schwarzwald rund um St.Blasien und Bernau im Einsatz. Acht erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen um mindestens 21 km/h wurden damit dokumentiert. Zwei angehaltene Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Drei Anzeigen wegen Überholen im Überholverbot wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell