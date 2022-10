Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (B30) Biberach - 46-Jährige knallt auf der B30 in die Mittelschutzplanke

Audifahrerin kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und schleudert in der Folge in die Mittelschutzplanke

Ulm (ots)

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Audi auf der B30 von Ulm kommend in Richtung Ravensburg. Aus unbekannter Ursache kam sie auf Höhe Mettenberg nach rechts in den Grünstreifen ab. Beim Versuch, den Fahrfehler zu korrigieren schleuderte sie in die Mittelschutzplanke, von dort wurde der Audi dann wieder abgewiesen. Die 46-Jährige kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurden die 46-jährige und ihre 21-Jähirge Beifahrerin verletzt. Sie wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 26.000 Euro. Die Audifahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

