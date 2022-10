Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorschriftsmäßige Kindersicherung verhindert schwere Verletzung

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.10.2022, 09:57 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße, Kreisel am Nagelwerk. SV: Die 77-jährige Fahrerin eines Mitsubishi SpaceStar verließ die Autobahn 8, die sie zuvor in Fahrtrichtung Pirmasens befahren hatte, an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim, wo sie beim Einfahren in den Kreisel mit der Mercedes-E-Klasse einer 28-jährigen Frau kollidierte, die bevorrechtigt den Kreisverkehr befuhr. Die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt (Misubishi: 2.500 Euro / E-Klasse: 7.000 Euro), die 28-jährige Mercedes-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Ihr Fahrzeug wurde auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs geschleudert. Das vorschriftsmäßig in einem Kindersitz gesicherte 3-jährige Kleinkind der Mercedes-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell