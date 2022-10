Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Zeppelinstraße

Pirmasens (ots)

Am 06.10.2022, 08:40 Uhr hatte der 19-jährige Geschädigte seinen blauen Mini, auf dem Parkplatz des Messegeländes abgestellt. Als der Geschädigte gegen 12:50 Uhr mit seinem Pkw zu Hause ankam, konnte er einen Schaden, in Form von Farbabrieb, auf der Beifahrerseite feststellen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vermutlich unerlaubt von Parkplatz des Messegeländes, nachdem er den blauen Mini beschädigte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell