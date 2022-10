Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Hauenstein (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 06.10.2022, gegen 00:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer die B 10 von Hinterweidenthal kommend in Richtung Landau. An der alten Bundesstraße in Hauenstein wurde der PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pidn

