Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Zweibrücken (ots)

Ort: 66482 Zweibrücken, Rosengartenstraße 5 Zeit: 05.10.2022, 15:10 Uhr

Ein 18-jähriger befuhr mit seinem E-Scooter im Bereich des ZOB entgegen der Fahrtrichtung in die Hauptstraße ein und fuhr in Richtung des Oberlandesgerichtes davon. In der Rosengartenstraße konnte der er nach kurzer Verfolgung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Einen freiwilligen Urintest lehnte der Betroffene ab. Er wurde daraufhin zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|PIZW

Pusse, PHK

