Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ort: 66482 Zweibrücken, Landauer Straße 9 (SPRINGER Fitness- & Gesundheitsclub)

Zeit: 04.10.2022, 09:20 Uhr - 04.10.2022, 15:14 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ON 01 beschädigte, vermutlich beim Ausparken, den ordnungsgemäß in einer Parklücke des Parkplatzes (SPRINGER Fitness- & Gesundheitsclub) stehenden PKW Opel Vectra grau mit ZW-Kennzeichen. Hiernach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten konnten an dessen rechter Heckstoßstange blaue Lackspuren sowie ein etwa 30cm langer Streifschaden festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro. Eine durch den GS durchgeführte Nachbarschaftsbefragung verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken 06332 9760.|PIZW

Pusse, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell