Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Großsteinhausen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Ein alleinbeteiligter 21-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 480 von Großsteinhausen kommend in FR Zweibrücken. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu Fall. ON 01 erlitt nach erster medizinischer Versorgung durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst lediglich Schürfwunden an seinem rechten Knöchel. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Nardini-Klinikum nach Zweibrücken verbracht und später wieder entlassen. |PIZW

