Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220713 - 0739 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte berauben Casinobesucher

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag (12. Juli 2022) in der Niddastraße von einer vierköpfigen Gruppe ausgeraubt worden.

Der 43-Jährige hielt sich gegen 02:45 Uhr in einer Spielbank in der Niddastraße auf, als zwei Männer von hinten an in herantraten und ihn von einem Automaten wegzerrten. Sie packten ihn an den Armen und zogen ihn nach draußen bis auf den Gehweg. Zwei weitere Männer kamen hinzu. Gemeinsam schlugen die vier Unbekannten unvermittelt auf den 43-jährigen Geschädigten ein. Einer der Angreifer entnahm dann aus der Brusttasche seines Hemdes 80 Euro Bargeld. Anschließend entfernte sich die Männergruppe in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, mittellange schwarze Haare, orientalische Erscheinung.

2. Täter: Männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze schwarze Haare, Bartstoppeln; dunkle Kleidung.

3. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, westeuropäisches Aussehen; bekleidet mit dunkler Kleidung und Kapuzenoberteil.

4. Täter: Männlich; trug ein gelbes Sweatshirt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551499 bei der Frankfurter Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell