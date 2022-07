Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220712 - 0737 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Festnahme von Ladendieb

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag, den 11. Juli 2022, konnte gegen 15:40 Uhr ein Ladendieb in einem Elektrofachmarkt festgenommen werden. Der 26-jährige Täter betrat den Elektrofachmarkt in der Borsigallee. Dort nahm er sich Kopfhörer aus dem Regal und steckte diese in seinen Rucksack. Danach wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Kopfhörer zu bezahlen. Der Vorfall konnte von Ladendetektiven beobachtet werden, die den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell