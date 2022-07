Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220711 - 0735 Frankfurt-Gallus: "Kinderfest 110" ein voller Erfolg

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, in der Zeit von 14.00-18.15 Uhr, fand im Lotte-Specht-Park das "Kinderfest 110" als Präventionsveranstaltung statt. Über den Tag verteilt wurden rund 1.200 Besucher gezählt, in der Spitze bis zu 300 Besucher gleichzeitig, die größtenteils aus den angrenzenden Wohngebieten aber auch darüber hinaus den Einladungen der Schutzleute vor Ort gefolgt sind. Neben der Hessischen Landespolizei sorgten auch die Stadtpolizei mit ihrem Sicherheitsmobil, das Spielmobil mit Rollenrutsche, Hüpfkissen und vielen weiteren Spielangeboten, sowie das Familienbildungszentrum Monikahaus und das Jugendhaus Gallus mit dem "Chill-Mobil" für ein rundum stimmiges Angebot für "Groß" aber auch vor allem für "Klein".

Ein Highlight war an diesem Tag ein von der Landespolizei organisierter Mitmach-Trommel-Workshop, der Kinder wie Eltern begeisterte und zum Gesamterfolg der Veranstaltung beitrug. Die Jugendkoordinatoren des Polizeipräsidiums Frankfurt, sowie der Schutzmann vor Ort vom 13. Polizeirevier, Dennis Metz, hatten zudem zwei Stände aufgebaut. Die tatkräftige Unterstützung vom 4. Polizeirevier rundete das Angebot ab und bot den Besuchern angenehme und informative Gespräche zu Themen wie "Gefahren im Leben junger Menschen" aber auch den offenen Austausch zu aktuellen Fragestellungen die die Besucher im Stadtteil interessieren.

Besonders die Kinder zeigten großes Interesse für den Funkstreifenwagen und waren hocherfreut, diesen auch von innen kennenlernen zu dürfen. Ein Foto mit Mütze und Kelle durfte hierbei auch nicht fehlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell