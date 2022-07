Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220712 - 0736 Frankfurt-Bornheim: Brand in Supermarkt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagmorgen (11. Juli 2022), kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Brand in einem Supermarkt in der Berger Straße.

Ein Mitarbeiter des Markts hatte eine Rauchentwicklung im Lager wahrgenommen und den Filialleiter verständigt. Als dieser die Lagertür öffnete und ihm Flammen entgegenschlugen schloss er die Tür geistesgegenwärtig wieder und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Danach ließ er umgehend die Filiale räumen und klingelte bei allen Parteien des über dem Supermarkt liegenden Wohnhauses, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Die bereits eingetroffenen Polizeibeamten trugen zeitgleich dafür Sorge, dass die beiden angrenzenden Häuser ebenfalls evakuiert wurden. Da sich das Feuer mittlerweile auf den Technikraum ausgebreitet hatte in dem sich der Hauptverteiler befand, wurde für die Dauer der Löscharbeiten der Strom in den betreffenden Häusern abgeschaltet. Die starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass der CO2-Melder in der naheliegenden U-Bahn-Station Bornheim Mitte auslöste und in Folge dessen die Station evakuiert und abgesperrt werden musste. Die U-Bahn fuhr in diesem Zeitraum die Station nicht an. Die Saalburgallee wurde ebenfalls für die Dauer des Einsatzes für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt. Die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr waren gegen 14:45 Uhr beendet. Durch die schnelle Alarmierung und Evakuierung kamen keine Personen zu Schaden. Mindesten zwei Wohnungen sind wegen starker Rußbildung für die nächsten Tage nicht bewohnbar. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 300.000 Euro. Als Brandursache wir momentan von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell