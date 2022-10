Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht im Berliner Ring

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 02.10.2022, 20:00 Uhr bis 03.10.2022, 11:45 Uhr parkte die Geschädigte ihren schwarzen Audi, A3, ordnungsgemäß im "Berliner Ring", in Höhe des Anwesens Nr.21, in Richtung "Carl-Maria-von-Weber-Straße" am rechten Fahrbahnrand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des schwarzen Audis beschädigte. Der Sachschaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

