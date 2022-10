Zweibrücken (ots) - Am 02.10.2022 gegen 10:30 Uhr wurde durch die Halterin festgestellt, dass beide Kennzeichen-Schilder an seinem Fahrzeug entwendet wurden. Das Fahrzeug wurde durch die Halterin vor dem Anwesen Etzelweg 134 in Zweibrücken am 01.10.2022 gegen 10:30 Uhr abgestellt. |pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-9760 pizweibruecken@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

