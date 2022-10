Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zweibrücken (ots)

Am 02.10.2022 gegen 08:00 Uhr wurde durch einen Anwohner ein parkendes Fahrzeug auf dem Parkplatz, Contwigerhangstraße (vor dem Tennis-/Squashcenter) in Zweibrücken mit eingeschlagener Seitenscheibe gemeldet. Neben dem Fahrzeug befand sich eine Fußplatte eines Verkehrsschildes, mit der vermutlich die Scheibe eingeschlagen wurde. Der Halter des Fahrzeuges gab an, dass nichts entwendet wurde. Es konnte lediglich Gegenstände eines vermeintlichen Täters aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fahrzeug wurde durch den Halter am Freitag, den 30.09.2022 dort abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 750 Euro. |pizw

