POL-PDPS: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Pirmasens, Hauptbahnhof (ots) - Am Sonntag, den 02.10.2022 in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:20 Uhr wurden durch drei jugendliche Personen am Hauptbahnhof in Pirmasens die Glasscheibe eines Wartebereiches zerstört. Die Personen entfernten sich im Anschluss in Richtung des angrenzenden Bistros und konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Haupttäter (männlich, ca. 18-20 Jahre, ca. 180 -185 cm groß, ...

mehr