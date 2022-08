Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen - Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Schwerte (ots)

Zwei Fahrerinnen wurden am Dienstagmorgen (23.08.2022) bei einem Verkehrsunfall auf der Unnaer Straße schwer verletzt.

Gegen 07.35 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Schwerterin aus der Straße "An der Silberkuhle" nach links in Richtung Schwerte abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem von links kommenden Fahrzeug einer 52-jährigen Dortmunderin. Beide Frauen verletzten sich und wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12 000 Euro. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell