POL-PDPS: Unfallflucht am Fitnesscenter

Zweibrücken (ots) - Am 01.10.2022 gegen 16:20 Uhr kam ein 42jähriger Fahrzeugführer in der Maerckerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,98 Promille ergab. Zudem gab der Fahrer an, dass er kurz vor dem Unfall sein ...

