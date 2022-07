Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Moosburg - Mobile Ampeln beschädigt

Unbekannte beschädigten von Mittwoch auf Donnerstag die Verkehrseinrichtungen in Moosburg.

Ulm (ots)

Auf einem Grundstück in der Bad Buchauer Straße lagerten Baugeräte einer Firma. Unbekannte Täter begaben sich auf das frei zugängliche Gelände. Die zwei mobilen Ampeln standen auf einem Anhänger. Die Täter rissen an einer Ampel die Antenne ab, an der Zweiten beschädigten sie das Batterieschloss. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

+++++++ 1280602

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell