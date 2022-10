Pirmasens (ots) - In Zeitraum vom 16.09.2022 bis zum 19.09.2022 wurden sowohl in der Schützenstraße als auch in der Gärtnerstraße in Pirmasens die Handtaster an zwei Ampelanlagen beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de ...

mehr