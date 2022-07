POL-HI: Tresor aus Bäckerei gestohlen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, 17.07.2022 auf den 18.07.2022, wurde ein Geldautomat in der Straße Mahnhof in Harsum von derzeit unbekannten Tätern gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 03:00 Uhr der Leitstelle der Polizei Knallgeräusche im Bereich Harsum gemeldet. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen entsandt, die nach nur wenigen Minuten am Einsatzort eintrafen. Die ...

mehr