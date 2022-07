Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 17.07.2022

Hildesheim (ots)

(beh) Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der vorangegangenen Ereignisse, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Räuberischer Diebstahl in Gronauer Supermarkt - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), Ladestraße, Samstag, 16.07.2022 20:00

Am Abend des gestrigen Samstags kam es in einem Gronauer Supermarkt zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil zweier Mitarbeiter. Diese versuchten den bisher unbekannten Täter durch Festhalten am Verlassen des Supermarkts zu hindern, nachdem dieser mehrere Dosen Energy-Drink unter seinem Pullover versteckte und den Kassenraum ohne zu bezahlen passierte. Bei dem Versuch den Täter festzuhalten, riss dieser sich mit großem Kraftaufwand los und flüchtete in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigung an geparktem PKW - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), OT Banteln, Göttinger Straße, Dienstag, 05.07.2022 00:00 Uhr bis Freitag, 15.07.2022 12:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat im oben genannten Zeitraum unter Zuhilfenahme eines scharfen Gegenstandes das Dach des PKWs eines 46-Jährigen Bantelners beschädigt. Genauere Erkenntnisse bezüglich des Gegenstands sind bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Taschendiebstähle in Gronauer Supermärkten - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), Bethelner Landstraße/Ladestraße

Im Verlauf der vergangenen Woche entwendeten bisher unbekannte Täter die Geldbörsen von zwei 56- und 72-Jährigen Gronauer Anwohnerinnen. Beide Damen trugen ihre Geldbörse beim Einkaufen in der Handtasche bei sich. ++ Geben Sie Dieben keine Gelegenheit und sichern sie Ihr Hab und Gut! ++

Diebstahl eines E-Scooters - Zeugenaufruf 31028 Gronau (Leine), Steintorstraße 21, Mittwoch, 13.07.2022 00:00 Uhr - 10:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten im oben genannten Zeitraum einen in einem Geräteschuppen abgestellten E-Scooter einschließlich dem dazugehörigen Ladegerät. Dieser war nicht weiter gesichert.

Fischwilderei

31028 Gronau (Leine), OT Brüggen, Marktstraße, Sonntag, 17.07.2022, 15:30 Uhr

Durch den Hinweis einer aufmerksamen 63-Jährigen Anwohnerin konnte ein Fall von Fischwilderei aufgeklärt werden. Die Anwohnerin beschrieb die Täter so präzise, so dass diese im unmittelbaren Nahbereich angetroffen und identifiziert werden konnten.

