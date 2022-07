Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneut vier E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss und Pkw aufgebrochen und Portemonnaie entwendet

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Nacht zu Sonntag wurden allein in Hildesheim wieder vier E-Scooterfahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen haben. Die gemessenen Atemalkoholwerte lagen dabei zwischen 0,58 und 1,81 Promille. Besonders hingewiesen sei noch einmal darauf, dass auch bei der Nutzung von E-Scootern die Promillegrenzen wie bei der Nutzung von anderen Kraftfahrzeugen gelten.

Hildesheim (th) - Am Samstag den 16.07.22 wurde aus einem in der Goslarschen Landstraße geparkten Pkw eine Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Ameos Klinikums abgestellt. Als er etwa zwei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine eingeschlagene Scheibe und das Fehlen seines Portemonnaies fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell