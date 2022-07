Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionseinsatz im Zuständigkeitsbereich des PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - In zurückliegender Zeit, insbesondere an den Wochenenden, kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Alfeld, vermehrt zu Polizeieinsätzen bei welchen es teilweise zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen größeren Personengruppen gekommen ist. Aus diesem Grund erhielt das Polizeikommissariat Alfeld im Nachtdienst vom 16.07.2022 auf den 17.07.2022, personelle Unterstützung von der Bereitschaftspolizei. U.a. durch An- und Abfahrtskontrollen, sowie der polizeilichen Präsens an sog. "Hotspots", welche sich auch in umliegenden Ortschaften Alfelds befinden und an denen bereits lautstarke Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen, Müllhinterlassenschaften und Farbschmierereien festzustellen waren, wurde präventiv entgegengewirkt. Da es nach bisherigen Erkenntnissen in dem o.g. Zusammenhang und dem o.g. Zeitraum zu keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gekommen ist, kann die Polizei ein positives Fazit aus dem Polizeieinsatz ziehen.

