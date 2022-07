Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl im Industriegebiet Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 16.07.2022, im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:30 Uhr, verschafft sich mindestens ein unbekannter Täter, über ein rückwärtiges Fenster, Zutritt zu einem Wohngebäude in der Zeissstraße im Industriegebiet in Limmer. Dabei wird aus der tatbetroffenen Wohnung ein kleinerer Wandtresor mit Bargeld und diversem Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf eine mittlere fünfstellige Summe. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld in Verbindung zu setzen.

