POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth-(hei): Am Samstag, den 16.07.2022, wurde die Polizei am Vormittag zu einer beschädigten Holzbank auf einem Kinderspielplatz gerufen. Der Spielplatz befindet sich im Bergmannsweg in Bad Salzdetfurth, am Ende einer Sackgasse. Hier wurde durch unbekannte Täter die Rückenlehne der Bank abgerissen, so dass nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 100 Euro entstand. Zeugen, die in ...

