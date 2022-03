Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dachstuhlbrand an ehem. Scheune - Gebäude brennt komplett aus - 200.000 Euro Sachschaden ++ Terminals und GPS-Tracker aus Traktoren demontiert ++ Geldbörse beim Einkauf gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.03.2022 ++

Lüneburg

Echem - Trockenbauplatte von Baustelle der Grundschule gestohlen

Insgesamt 20 Leichtbauplatte (60x240 cm - Schallschutzplatten) aus Holzwolle transportierten Unbekannte bereits im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 11. und 14.03.22 ab. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Schuhdieb unterwegs - Hinweise

Am Mittag des 21.03., zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Großen Bäckerstraße von einem Ausstelltisch vor einem Schuhgeschäft zwei Schuhe. Der Unbekannte flüchtete mit dem Diebesgut. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Hinweise

Am 21.03. kam es zwischen 08:00 und 13:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Schützenstraße. Bisher Unbekannte versuchten vermutlich über die Haupteingangstür in das Objekt zu gelangen. Hebelmarken an der Tür konnten festgestellt werden. Ein Eindringen fand nach ersten Erkenntnissen nicht statt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Wendisch Evern - Sachbeschädigung am Pkw - Reifen zerstochen

Zwischen dem 20.03. und dem 21.03. kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw VW Golf in der Straße Klostergut Willerding. Unbekannte zerstachen nach ersten Erkenntnissen zwei Reifen des Pkw. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Amelinghausen - Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet

Am Abend des 21.03. kam es im Bereich des Grenzweges zu einem Verkehrsunfall. Durch Zeugen wurde gegen 17:45 Uhr beobachtet, dass ein Pkw Toyota beim Abbiegen vom Edeka-Parkplatz von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Durch die alarmierte Polizei kann der 68-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als ein Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Langenhorst - Terminals und GPS-Tracker aus Traktoren demontiert

Aus drei Traktoren demontierten Unbekannte auf einem Gelände in Langenhorst in der Nacht zum 22.03.22 drei Terminals sowie GPS-Tracker. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Pkw-Spiegel an geparkten Pkw touchiert und abgehauen

Einen Sachschaden von gut 200 Euro verursachte ein "Unfallflüchtiger" in den Nachmittagsstunden des 18.03.22 im Bereich des Parkstreifens Lüneburger Straße. Im Vorbeifahren hatte ein Fahrzeugführer zwischen 14:30 und 16:00 Uhr den Außenspiegel eines Pkw Skoda Citigo touchiert und war weitergefahren. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Veerßen - Dachstuhlbrand an ehem. Scheune - Gebäude brennt komplett aus - 200.000 Euro Sachschaden

Zu einem Brand einer ehemaligen Scheune - Wohngebäude - kam es in den Morgenstunden des 22.03.22 in der Bauernstraße in Veerßen. Die Uelzener Feuerwehr sowie weitere Ortswehren waren im Großeinsatz und konnten gegen 10:45 Uhr ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Das Scheunengebäude/der Dachstuhl brannte komplett aus, so dass ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro (aktuelle Schätzungen) entstand. Die weiteren Löschmaßnahmen dauern an. In der Folge werden vermutlich Teile der Grundmauern durch den Einsatz von Baggern abgerissen werden müssen.

Ein Anwohner wurde zur kurzfristigen Behandlung ins Klinikum gebracht. Er erlitt vermutlich nicht durch das Brandereignis Verletzungen, sondern hatte bereits vorher vermutlich körperliche Beeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache auch der Uelzener Brandspezialisten vom Kriminalermittlungsdienst dauern an. Aktuell können weder eine technische Ursache noch eine Form von möglicherweise fahrlässiger Brandstiftung abschließend ausgeschlossen werden.

Uelzen - VW Bulli geöffnet - Starten scheitert

Einen im Krempelweg geparkten VW Bulli T3 öffneten Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 21.03.22 auf unbekannte Weise. Die Täter versuchten diesen "kurzzuschließen", scheiterten jedoch. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 82-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 21.03.22 in der Filiale eines Discounters in der Lüchower Straße. Die Seniorin hatte ihre Handtasche inkl. u.a. ihrer Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt, als Taschendiebe gegen 10:00 Uhr eine günstige Gelegenheit nutzten und die Geldbörse mit Bargeld und Papieren stahlen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei abermals und appelliert:

"Tragen Sie Ihre Wertgegenstände (am Besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" ... und lassen Sie diese nicht im/am Einkaufswagen.

Uelzen - betrunken unterwegs - 2,22 Promille

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 21.03.22 in der Kirchweyher Straße. Bei der Kontrolle des Mercedes-Fahrers gegen 18:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,22 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde wie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Uelzen, OT. Hansen/Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.03.22 auf der Bundesstraße 71 zwischen Hansen und Uelzen. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Verstöße (ausschließlich Sattelzüge). Der schnellste "Brummi" wurde mit 86 bei erlaubten 60 km/h gemessen.

In den Morgenstunden des 21.03.22 kontrollierte die Polizei auch in der Hauptstraße von Bad Bodenteich. Dort waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs.

