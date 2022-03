Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Einbruch in Werkstatt - mit Firmenfahrzeug weggefahren ++ Lüneburg - Diebstähle aus Pkw - Taschen entwendet ++ Uelzen - Solarleuchten-Diebe ermittelt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 21.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung eskaliert - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Abend des 20.03. kam es im Bereich der Straße Am Springintgut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Gegen kurz vor 19:00 Uhr schlug ein 48-jähriger Lüneburger nach ersten Erkenntnissen einen 27-Jährigen mit einem bisher unbekannten Gegenstand gegen die Stirn, sodass dieser verletzt wurde. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Bleckede - Einbruch in Werkstatt - mit Firmenfahrzeug weggefahren - Hinweise

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 18.03. und dem 20.03. zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Wendischthuner Straße. Bisher Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Durch die Unbekannten wurde ein Firmenfahrzeug entwendet, welches zwei Kilometer vom Tatort entfernt wieder aufgefunden werden konnte. Weiteres Diebesgut ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw - Taschen entwendet - Hinweise

Am 20.03. kam es zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw im Parkhaus in der Uelzener Straße. Der bisher unbekannte Täter schlug eine Scheibe eines geparkten Pkw Toyota ein und entwendete so aus dem Fahrzeug eine Sporttasche und eine Laptoptasche. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw kam es ebenfalls am 20.03. zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz Am Bargenturm. Unbekannte zerschlugen ebenfalls ein Fenster eines geparkten Pkw VW Golf und entwendeten vom Rücksitz einen Rucksack und eine Handtasche. Der Sachschaden liegt auch hier bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Embsen - Pkw-Fahrer fährt Schlangenlinien - mehr als drei Promille

Am Abend des 20.03. wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Pkw VW gemeldet, welcher sich auf der Bundesstraße 209 befand und Schlangenlinien fahren soll. Der durch die Polizei angetroffene 35-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als drei Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Kennzeichendiebstähle - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 20.03. auf den 21.03 wurden auf dem Pendlerparkplatz Bei der Pferdehütte mehrere Kennzeichen samt Halterung entwendet. Unbekannte entfernten bei mindestens zwei Fahrzeugen die Kennzeichen und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Dellien - betrunken mit nicht zugelassenem Leichtkraftrad unterwegs - mit Radfahrerin kollidiert

Mit einer 63 Jahre alten Radfahrerin kollidierte ein 20 Jahre alter betrunkener Leichtkraftradfahrer in den Nachmittagsstunden des 20.03.22 in der Dorfstraße von Dellien. Der junge Mann kam gegen 16:10 Uhr mit dem nichtzugelassenen Leichtkraftrad in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte die Radfahrer, die stürzte, sich jedoch nicht verletzte. Der junge Mann hatte einen Alkoholwert von 1,5 Promille. Ihn erwarteten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 20.03.22 auf der Kreisstraße 8 bei Küsten. Bei der Kontrolle gegen 13:00 Uhr stellten die Beamten bei dem jungen Mann den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von THC vor einigen Tagen wurde eingeräumt.

Uelzen

Uelzen - Solarleuchten-Diebe ermittelt - Jugendliche Täter verlieren Geldbörse

Mehrere Solarleuchten stahlen vermutlich drei 15, 15 und 16 Jahre alte Jugendliche in den Nachtstunden zum 20.03.22 auf einem Grundstück Lahgarten. Die Leuchten wurden teilweise beschädigt auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Im Zugangsbereich des Grundstücks konnte in der Folge die Geldbörse sowie persönlichen Dokumente eines der Jugendlichen aufgefunden werden. Anhand dieser wurden die drei Jugendlichen noch am 20.03. als Täter des Diebstahls/der Sachbeschädigung ermittelt. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro.

Suderburg, OT. Hösseringen - Folie von Rundballen aufgeschlitzt

Die Folie von insgesamt elf auf einem Grundstück in der Heerstraße gelagerten Rundballen zerschlitzte ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 19.03.22 vermutlich zwischen 15:00 und 16:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

