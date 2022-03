Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Wochenendpressmitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.03.2022-20.03.2022+++

Lüneburg (ots)

- Lüneburg -

Lüneburg - Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.03.2022/19.03.2022) kam es im Ortsteil Ochtmissen, im Bereich des Ochtmisser Kirchsteig / Ostpreußenring, zu mehren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen durch Abtreten des Seitenspiegels sowie Abbrechen der Kennzeichenhalterung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend des 18.03.2022 kam es im Bereich der Lüneburger Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Beschuldigte schlugen und traten auf das Opfer ein, woraufhin dieses sich mit Schlägen wehrte und in eine nahe gelegene Lokalität flüchtete.

Verkehrsstraftaten

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Am Freitagnachmittag des 18.03.2022 kam es vor dem Baustellenbereich der B404 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der beteiligte Lkw musste verkehrsbedingt an einer Baustellenampel anhalten. Der 56-jährige Fahrer des Kleintransporters bemerkt das Stauende zu spät und fährt auf den Pkw VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird Pkw VW unter den Lkw geschoben. Die Insassen des Pkw im Alter zwischen 22 und 68 Jahren werden schwer verletzt.

Lüneburg - Fahren unter Einfluss

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 23-jähriger Nissan Fahrer in der Bleckeder Landstraße in Lüneburg aufgrund seiner Fahrweise kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Dem Kraftfahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

- Landkreis Lüneburg -

Einbrüche

Thomasburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend des 18.03.2022 kam es im Bereich Thomasburg zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangt über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Objektes. Durch diesen wurden unter anderem Bargeld und Werkzeug entwendet. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Einbruch in Spielothek

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.03.2022/20.03.2022) kam es im Bereich der Industriestraße in Bleckede zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Spielothek. Die bislang unbekannten Täter gelangen über ein Fenster in das Objekt und flüchteten nach Alarmauslösung anschließend mit einem Kraftfahrzeug. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Verkehrsstraftaten

Dahlenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am frühen Samstagabend des 19.03.2022 kam es im Bereich der B216 in Rtg. Dannenberg im dortigen Einmündungsbereich /Lüneburger Str. in Dahlenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 70-jährige Dacia Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich, woraufhin eine Person aus dem Pkw geschleudert wurde. Alle drei im Pkw befindlichen Personen wurden verletzt.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Gefährliche Körperverletzung

Freitagnacht wurde ein 28-jähriger unter einem Vorwand zu einem Parkplatz in Uelzen gelockt. Dort wurde er dann von drei Personen geschlagen und getreten. Hierbei zog sich der Mann Verletzungen zu. Zwei der drei Personen sind dem Opfer bekannt. Gegen die drei Männer läuft nun ein Strafverfahren.

Missverständnis?!

Freitag, gegen 22:00 Uhr kam es in Bad Bodenteich, am Bahnhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 31-jähriger schlug einem 23-jährigen weil dieser ihn mit "Ey Du!" angesprochen hatte. Gegen den 31-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einer Streife fiel am Freitag, gegen 23:55 Uhr, in Ebstorf, Tatendorfer Straße, eine Arbeitsmaschine auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 63-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Hinzu kam, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der Mann keinen Führerschein hatte. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren.

Verkehrskontrollen

Die Ebstorfer Polizei führe am Freitagnachmittag eine Verkehrskontrolle in Ebstorf, Bahnhofstraße, durch. Dabei wurden mehrere Gurt- und Handyverstöße geahndet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kontrollierte eine Streife in Uelzen, Birkenallee, einen PKW. Die 19-jährige Fahrzeugführerin konnte ihren Führerschein nicht vorzeigen. Die Überprüfung ergab, dass sie auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war damit zu Ende und die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

- Landkreis Uelzen -

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Ereignisdatum: Fr., 18.03.2022 15:45 Ereignisort: 29451 Dannenberg, B248 Kurzsachverhalt: Ein 26-jähriger befuhr mit einem Motorroller die B248 in Dannenberg. An seinem Kleinkraftrad war noch ein altes, blaues Versicherungskennzeichen angebracht. Somit befuhr er öffentlichen Verkehrsraum ohne gültigen Versicherungsschutz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr infolge Drogenbeeinflussung

Ereignisdatum: Fr., 18.03.2022 16:30 Ereignisort: 29439 Lüchow, Amtsweg Kurzsachverhalt: Ein 27-jähriger wurde in Lüchow mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung / Beleidigung

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 04:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Lüchow, Drawehner Straße Kurzsachverhalt: Ein 21- und ein 23-jähriger schlugen vor einem Tanzcafe in Lüchow auf Gäste ein und beleidigten diese auch. Ein männliches Opfer erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Trunkenheit im Verkehr infolge Drogenbeeinflussung

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 01:35 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Schaafhausen Kurzsachverhalt: Ein 21-jähriger wird in Schaafhausen angehalten und kontrolliert. Dieser befuhr mit seinem E-Scooter öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass aktuell kein Versicherungsschutz mehr für den E-Scooter besteht.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 23:00 Ereignisort: 29459 Clenze, Lange Straße Kurzsachverhalt: Ein 29-jähriger aus dem Südkreis wurde mit seinem Audi in Clenze angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,04 Promille. Blutentnahme durchgeführt und Führerschein beschlagnahmt.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 15:05 Ereignisort: 19273 Neuhaus, Neuhaus, Lange Reihe, Amt Neuhaus Kurzsachverhalt: Ein 37-jähriger führte seinen Pkw Ford, obwohl er alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 08:00 Ereignisort: 29465 Schnega, Kreisstraße 25 Kurzsachverhalt: Beim Durchfahren einer Rechtskurve der K25 in Richtung Thune geriet eine 38-jährige mit ihrem Pkw VW auf den linken Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrere Male. Hierbei erlitt die aus dem Altmarkkreis stammende Fahrerin schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person unter Alkoholeinfluss

Ereignisdatum: Sa., 19.03.2022 13:40 Ereignisort: 29439 Lüchow, Lüchow, Drawehner Straße Kurzsachverhalt: Ein 75-jähriger verlor vermutlich auf Grund von Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in der Innenstadt in Lüchow. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell