POL-LG: ++ Scharnebeck - LKW durchbricht Brückengeländer - Fahrer unverletzt ++ Amt Neuhaus, OT. Laave - Akku explodiert in Ladestation - Feuer in Werkstatt ++

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt innerhalb einer Wohnung - Verursacher muss gehen

Im Rahmen einer Auseinandersetzung schlug ein 77-Jähriger seine Lebensgefährtin in der Nacht zum 17.03. innerhalb einer Wohnung im Stadtteil Kreideberg. Der Verursacher schlug seiner Partnerin unter anderem ins Gesicht. Diese wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 77-Jährigen ergab mehr als 1,3 Promille. Er wurde für insgesamt zehn Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Knickpfosten an der Spitzkehre entwendet - Hinweise

Am 16.03. wurden durch Unbekannte in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr sämtliche Knickpfosten in der Spitzkehre an der Kreisstraße 24 entwendet. Hierbei handelte es sich um insgesamt 17 rot-weiße Knickpfosten samt Befestigungsplatten. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Kirchgellersen - Dieseldiebstahl aus geparktem Lkw - Hinweise

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03 kam es in der Industriestraße zu einem Diebstahl von Diesel. Unbekannte öffneten den verschlossenen Tank eines Lkw und entwendeten mehrere Liter Diesel. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Lüneburg - Versuchter Einbruch aus Gastronomiebetrieb - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht vom 15.03. auf den 16.03. in eine Gaststätte im Bülows Kamp. Unbekannte versuchten über eine Nebeneingangstür in das Objekt zu gelangen. Dieser Versuch misslang, sodass die Einbrecher ohne Diebesgut flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Diverse Anrufe "Falsche Polizeibeamter" und "Europol-Mitarbeiter"

Seit einigen Tagen gibt es wieder vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter im Landkreis Lüneburg. Am gestrigen Tag, 16.03., wurde eine 88-Jährige in Lüdersburg durch angebliche Polizeibeamte angerufen. Die Dame handelte vorbildlich und machte gegenüber der Person keine Angaben zu ihrem Vermögen und beendete das Gespräch.

Zudem kam es häufiger zu Anrufen durch angebliche Mitarbeiter von "Europol". Hierbei wurde ebenfalls vorgetäuscht, dass persönliche Daten gestohlen wurden, um die Opfer dann durch Täuschung zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bringen. Hinweise des Bundeskriminalamtes: Bei ihren Anrufen nutzen die Täter ein spezielles technisches Verfahren, weshalb ihre Opfer eine tatsächlich zu Europol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen.

Bitte beachten Sie: Die Polizei wird Sie niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Das gilt auch für Europol.

Das Bundeskriminalamt rät:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen - Europol hat keine Befugnis Bußgelder zu verhängen oder mit sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen gegen Sie vorzugehen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie auch niemals Geld an unbekannte Personen.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Lüneburg - Pkw zerkratzt -Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am 16.03. zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Unbekannte zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Peugeot. Der Sachschaden liegt bei gut 3500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck - LKW durchbricht Brückengeländer - Fahrer unverletzt

Am Morgen des 16.03. kam es auf der Kreisstraße 53 zwischen der Einmündung Echemer Straße und der Kreisstraße 29 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer die K29 in Richtung Echem. Auf der dortigen Brücke über der Neetze befuhr der Fahrer gegen kurz vor 08:00 Uhr aus ungeklärter Ursache den dortigen Fuß- und Radweg. Dieser verengt sich durch Leitplanke und Brückengeländer, sodass der 44-Jährige mit dem LKW das rechtsseitige Brückengeländer durchbrach. Das Fahrzeug kam noch auf der Brücke zum Stehen. Eine Überprüfung des Fahrers bestätigte den Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwarten nun entsprechende Strafverfahren. Der Sachschaden liegt bei gut 50.000 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Laave - Akku explodiert in Ladestation - Feuer in Werkstatt - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einem Werkstattgebäude in der Tripkauer Straße kam es in den frühen Abendstunden des 16.03.22. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 17:00 Uhr ein Akku in einer Ladestation explodiert. Während des Brandes explodierten mehrere in der Nähe befindliche Lithiumbatterien. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schnell und übernahm die erste Entsorgung der Batterien. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Betrunkene schlagen sich - Kopfplatzwunde

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern kam es in den Nachtstunden zum 17.03.22 in einem Bistro in der Lange Straße. Dabei schlug ein 58-Jähriger gegen 00:05 Uhr einem 67-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Zuvor hatte der 67-Jährige den 58-Jährigen von einem Barhocker gerissen, so dass dieser stürzte. Die Polizei ermittelt gegen beide Betrunkenen wegen Körperverletzung.

Uelzen

Bad Bevensen - alkoholisierter Mann sucht Streit

Mehrere Jugendliche pöbelte ein alkoholisierter 39-Jähriger in den Abendstunden des 16.03.22 gegen 19:00 Uhr in der Lüneburger Straße an. Dabei beleidigte der betrunkene Bevensener und spuckte in die Richtung der Jugendlichen, die versuchten dem Streit auszuweichen. Die Situation wurde durch umsichtige Passanten, die hinzukamen, getrennt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 39-Jährigen.

Uelzen, OT. Halligdorf - gelagerte Kupferrohre gestohlen

Circa 30 Kilogramm ältere Kupferrohre transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 16.03.22 von einem Grundstück in Halligdorf ab. Die Rohre befanden sich hinter einer Scheune. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 1,24 Promille

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 16.03.22 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Skoda-Fahrers gegen 18:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,24 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.03.22 sowie in den Morgenstunden des 17.03.22 in der Ripdorfer Straße. In Höhe des Schulkomplexes waren dabei insgesamt jeweils zehn Fahrer (insgesamt 20) in der dortigen 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs.

